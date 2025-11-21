Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.69
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.42
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.41
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Дергачев о 2:3 от «Ак Барса»: «Хороший матч — боевой, много силовых приемов, единоборств. Все бились — просто кайф. Чуть-чуть опыта не хватило»

Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачев высказался после матча с «Ак Барсом» (2:3).

Источник: Спортс"

Нападающий сыграл впервые с 21 сентября.

— Александр, у тебя была долгая пауза из-за полученного повреждения. Поделитесь своими эмоциями по сегодняшней игре.

— Соскучился по атмосфере, по команде, по всему этому приятному напряжению, из которого, так скажем, и состоит наша жизнь.

Сегодня был хороший матч — боевой, очень много силовых приемов, единоборств. Счет, по сути, 1:1 был большую часть игры, можно сказать, что игра шла до гола, хотя в целом было еще шесть минут, чтобы исправить ситуацию.

Ну, чуть-чуть, скажем, опыта не хватило, или что-то еще, не знаю. В целом хорошая игра, реально было приятно смотреть. Все бились — просто кайф, так скажем. Если бы выиграли, то было бы, конечно, лучше.

— Насколько вообще тяжело было вкатываться в игру, тем более против Ак Барса?

— Да тут соперник, по сути, без разницы какой. Так или иначе вкатываться — непросто. А так хотя бы сразу потолкаться, побиться — самое то. Пару игр и, в принципе, все нормально должно стать, — сказал Дергачев.