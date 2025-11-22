Ричмонд
Сушинский об Овечкине: «Не прекращаю восхищаться Сашей, он в прекрасной форме, радуется каждому голу, будто это 1-й в карьере. Очень приятно за этим наблюдать»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский отметил, что не перестает восхищаться Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

Капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

С учетом плей-офф у Овечкина 984 гола в лиге. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

"Не прекращаю восхищаться Сашей, тем, что он в такой прекрасной форме находится, продолжает забивать. И при этом сам радуется каждому голу, как будто это первый в карьере. Очень приятно за этим наблюдать даже по телевизору, и сам немного загораюсь.

Сможет ли побить рекорд Гретцки? Я не прогнозист, поэтому не хотел бы давать какие-то оценки. Не назвал бы обсуждение погони за Гретцки именно ажиотажем. Просто НХЛ умеет зарабатывать деньги, чистый бизнес. Приглашают людей, продают пиво и попкорн на стадионах. Тем самым получают большие деньги для того же Александра и не только. Очень хороший маркетинг", — сказал Сушинский.

? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
