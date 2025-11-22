Ричмонд
Бабаев о лидерстве Ткачева в гонке бомбардиров: «Это начало пути. Омск? Владимиру не нужно никому ничего доказывать»

Агент Владимира Ткачева оценил лидерство нападающего «Металлурга» в гонке бомбардиров КХЛ.

Источник: Спортс"

В межсезонье «Авангард» расторг контракт с игроком по инициативе клуба.

— Ткачев единолично лидирует в бомбардирской гонке КХЛ, ожидали от него такого результата в новом клубе?

— Мы перешли в «Металлург», потому что понимали, что так и должно быть. Я рад, что Ткачев полезен команде и рядом с ним молодые ребята проявили себя с новой стороны и стали лидерами КХЛ, он им в этом помог. Все хорошо, это начало пути, окончательно все будет видно в конце сезона.

— Можно сказать, что своей игрой Ткачев лишний раз доказывает, что в Омске зря в него не верили?

— Ему не нужно никакому Омску, да и вообще никому ничего доказывать. Он делает свою работу в новой команде. Получает удовольствие и не собирается никому ничего доказывать, — сказал Шуми Бабаев.