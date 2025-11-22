Агент о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «Пока не обсуждаем это»

В пятницу форвард набрал 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем» (8:4).
"У Александра в начале сезона были объективные сложности. Он получил травму в тренировочном лагере. Это наложило свой отпечаток.
Сейчас Александр набирает форму. Он провел отличный матч против «Монреаля», как и вся команда. Саше особенно приятно забивать в таких хоккейных городах. Все сложилось как нельзя лучше.
Возможный новый рекорд Гретцки? Мы пока не обсуждаем это", — сказал Глеб Чистяков.
