Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
2
:
Каролина
3
Все коэффициенты
П1
11.75
X
4.39
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Агент о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «Пока не обсуждаем это»

Агент Александра Овечкина ответил на вопрос, побьет ли капитан «Вашингтона» рекорд Уэйна Гретцки по голам (1016) в НХЛ с учетом плей-офф. На счету 40-летнего россиянина 984 такие шайбы.

Источник: Sports.Ru

В пятницу форвард набрал 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем» (8:4).

"У Александра в начале сезона были объективные сложности. Он получил травму в тренировочном лагере. Это наложило свой отпечаток.

Сейчас Александр набирает форму. Он провел отличный матч против «Монреаля», как и вся команда. Саше особенно приятно забивать в таких хоккейных городах. Все сложилось как нельзя лучше.

Возможный новый рекорд Гретцки? Мы пока не обсуждаем это", — сказал Глеб Чистяков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше