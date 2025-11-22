Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.63
П2
3.48
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Бедард — самый молодой игрок «Чикаго», сделавший 100 ассистов в НХЛ. Среди действующих игроков лиги младше были только Кросби и Макдэвид

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:9).

На счету 20-летнего канадца 31 (13+18) балл в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+9».

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 159 (58+101) баллов в 171 игре при полезности «минус 71».

Бедард (20 лет 127 дней) стал самым молодым игроком в истории «Блэкхокс», достигшим отметки 100 ассистов за карьеру. Он превзошел достижение Эдди Ольчика (20 лет 141 день).

Среди действующих игроков лиги в более молодом возрасте до этой отметки добрались только 2 игрока — Сидни Кросби («Питтсбург», 19 лет 134 дня, 2006 год) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 20 лет 85 дней, 2017).