Бедард — самый молодой игрок «Чикаго», сделавший 100 ассистов в НХЛ. Среди действующих игроков лиги младше были только Кросби и Макдэвид

На счету 20-летнего канадца 31 (13+18) балл в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+9».
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 159 (58+101) баллов в 171 игре при полезности «минус 71».
Бедард (20 лет 127 дней) стал самым молодым игроком в истории «Блэкхокс», достигшим отметки 100 ассистов за карьеру. Он превзошел достижение Эдди Ольчика (20 лет 141 день).
Среди действующих игроков лиги в более молодом возрасте до этой отметки добрались только 2 игрока — Сидни Кросби («Питтсбург», 19 лет 134 дня, 2006 год) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 20 лет 85 дней, 2017).