Бедард — самый молодой игрок «Чикаго», сделавший 100 ассистов в НХЛ. Среди действующих игроков лиги младше были только Кросби и Макдэвид

Среди действующих игроков лиги в более молодом возрасте до этой отметки добрались только 2 игрока — Сидни Кросби («Питтсбург», 19 лет 134 дня, 2006 год) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 20 лет 85 дней, 2017).