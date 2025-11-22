Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
1
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Ак Барс
3
Мышкин о вратаре «Трактора» Дриджере: «Удивляюсь, как он оказался в КХЛ, уровень — дворовый. Когда голкипер так играет, вся команда на нервах — психанул даже тренер. Какой-то анекдот»

Владимир Мышкин подверг критике уровень вратаря «Трактора» Криса Дриджера.

В 23 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 31-летний канадец отражает 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,05.

— В Челябинске продолжается шоу еще одного парня из «Макдональдса». У Дриджера сразу несколько болевых точек — по центру внизу, слева, справа и так далее (смеется).

Сам удивляюсь, как такой вратарь очутился в КХЛ. Уровень — дворовый. Хотя, может, там какие-то психологические проблемы, человек, что называется, поплыл.

— Из-за этого «Трактор» пропустил больше всех в КХЛ — 98 шайб?

— Когда голкипер так играет, на нервах и вся оборона, и вся команда, которая вот-вот разменяет первую сотню шайб. Психанул даже главный тренер [Бенуа Гру], уехал домой, в Канаду. Какая-то анекдотическая ситуация.

Но тут вопросы и к тренеру. Тот же Зинэтула Билялетдинов, мэтр нашей тренерской школы, всегда начинал плясать от печки — строил оборону, это в первую очередь зона тренерской ответственности. В «Тракторе» видим скорее зону безответственности, — сказал бывший вратарь сборной СССР.