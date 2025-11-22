Депутат Свищев об Овечкине: «1000 шайб в регулярках НХЛ — всем бы хотелось. Он сам мечтает об этом. Но надо помнить, что ему не 20 лет, здоровье не безгранично»

Но если смотреть объективно на статистику и на то, сколько шайб он забивает за сезон сейчас, даже для такого легендарного хоккеиста, как Овечкин, эта планка в текущем сезоне недостижима. Вопрос в другом — как долго он еще будет выступать, будет ли продлевать контракт. Мы знаем, что у него этот год по контракту последний. Решит ли он в следующем году возвращаться в Россию, где его ждет «Динамо», или продлит контракт на несколько лет — неизвестно.