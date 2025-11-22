Депутат Свищев об Овечкине: «1000 шайб в регулярках НХЛ — всем бы хотелось. Он сам мечтает об этом. Но надо помнить, что ему не 20 лет, здоровье не безгранично»

40-летний россиянин сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), обновив свой рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (907).
"Конечно, всем бы этого хотелось — 1000 шайб [в регулярках]. Сам Овечкин мечтает войти в историю как первый человек на планете, который забьет 1000 шайб в НХЛ. Это было бы грандиозное достижение.
Но если смотреть объективно на статистику и на то, сколько шайб он забивает за сезон сейчас, даже для такого легендарного хоккеиста, как Овечкин, эта планка в текущем сезоне недостижима. Вопрос в другом — как долго он еще будет выступать, будет ли продлевать контракт. Мы знаем, что у него этот год по контракту последний. Решит ли он в следующем году возвращаться в Россию, где его ждет «Динамо», или продлит контракт на несколько лет — неизвестно.
Но надо помнить, что ему уже не 15 и не 20 лет. Здоровье профессионального спортсмена не безгранично. Возраст, нагрузки — все это влияет на продолжение карьеры.
Но спорт есть спорт. И здесь все, прежде всего, в руках самого Александра", — сказал Свищев.
Отметим, что с учетом плей-офф отметки 1000 шайб в НХЛ ранее достиг Уэйн Гретцки (1016). У Овечкина в этом зачете 984 шайбы.