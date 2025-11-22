Михайлов об Овечкине: «У любого хоккеиста бывает полоса неудач. Теперь все изменилось, он постоянно забивает. Александр по-прежнему лидер “Вашингтона”, это не обсуждается»

40-летний россиянин сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), обновив свой рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (907).
"Александр Овечкин и раньше играл неплохо, но у любого хоккеиста бывает полоса неудач, когда шайба по разным причинам не идет в ворота.
Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь все изменилось и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается. Самое главное — чтобы Овечкин смог избежать серьезных травм", — сказал двукратный олимпийский чемпион.
