Михайлов об Овечкине: «У любого хоккеиста бывает полоса неудач. Теперь все изменилось, он постоянно забивает. Александр по-прежнему лидер “Вашингтона”, это не обсуждается»

Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь все изменилось и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается. Самое главное — чтобы Овечкин смог избежать серьезных травм", — сказал двукратный олимпийский чемпион.