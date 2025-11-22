Ричмонд
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.43
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Михайлов об Овечкине: «У любого хоккеиста бывает полоса неудач. Теперь все изменилось, он постоянно забивает. Александр по-прежнему лидер “Вашингтона”, это не обсуждается»

Борис Михайлов высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний россиянин сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), обновив свой рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (907).

"Александр Овечкин и раньше играл неплохо, но у любого хоккеиста бывает полоса неудач, когда шайба по разным причинам не идет в ворота.

Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь все изменилось и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается. Самое главное — чтобы Овечкин смог избежать серьезных травм", — сказал двукратный олимпийский чемпион.

