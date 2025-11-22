Макдэвид и Драйзайтль фотографировались с сыновьями Овечкина

Матч между «Ойлерс» и «Кэпиталс» прошел 20 ноября и завершился победой «столичных» со счетом 7:4.
«Угадайте, кто фотограф», — говорится в телеграм-канал команды Александра Овечкина.
