Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
овертайм
Металлург Мг
3
:
Адмирал
3
Все коэффициенты
П1
12.50
X
1.08
П2
24.00
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.49
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.38
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23.11
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.41
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23.11
Сан-Хосе
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.43
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.26
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.37
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.80
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
9
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»

Агент Александр Черных оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

Капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

С учетом плей-офф у Овечкина 984 гола в лиге. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

— Такое ощущение, что силы Александра безграничны, и если пружину разжать до конца, можно получить еще больше и побить еще больше рекордов.

Я рад, что наш соотечественник показывает такую игру и прославляет нашу страну, и это видят его родные и близкие. То прозвище, которое ему дали, Александр Великий, соответствует тому, что он делает. Нам повезло, что мы живем в эпоху Овечкина. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды.

— Как вы думаете, сможет ли он в этом сезоне побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?

— Гадание неблагодарная вещь. Мы будем просто желать, чтобы у Александра все получилось. Самое главное, чтобы у него было все хорошо со здоровьем и без травм. Если у него получится, то мы все только порадуемся за него, — сказал Черных.

