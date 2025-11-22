Дементьев об отставке Кудашова: «Видимых причин не было, “Динамо” стабилизировало игру и результаты. В клубе посчитали, что Вячеслав Козлов справится с задачами не хуже, может»

— Для того чтобы понять, как изменится игра «Динамо» в связи с переменами в тренерском штабе команды, необходимо время. По первому матчу против «Спартака» лично у меня не было никаких претензий к подопечным Козлова, с точки зрения самоотдачи и желания победить. Еще раз повторяю: все остальное, что касается московского «Динамо», прояснится только со временем и результатами команды, — сказал Дементьев.