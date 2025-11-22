Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
1
:
Коламбус
3
Все коэффициенты
П1
51.00
X
10.00
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
23.11
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
23.11
Сан-Хосе
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.45
П2
1.96
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.42
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.81
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Юта
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.36
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.43
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
23.11
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Амур
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Дементьев об отставке Кудашова: «Видимых причин не было, “Динамо” стабилизировало игру и результаты. В клубе посчитали, что Вячеслав Козлов справится с задачами не хуже, может»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера «Динамо».

Источник: Спортс"

— В чем вы видите причины отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо?».

— Начнем с того, чтобы глубоко и предметно ответить на этот вопрос необходимо быть внутри клуба и коллектива, знать всю внутреннюю кухню. На мой взгляд, видимых и лежащих на поверхности причин для отставки Кудашова не было. Бело-голубые после весьма неоднозначного старта смогли выправить ситуацию, стабилизировав игру и результаты.

Знаете, для таких команд как столичное «Динамо», регулярный чемпионат всегда является этапом, когда можно наиграть какие-то наработки и оптимально подготовиться к плей-офф. В подобных ситуациях важно понимать, какие конкретные цели и задачи ставит перед собой клуб на данный момент. Быть может, в руководстве «Динамо» посчитали, что Вячеслав Козлов справится с этими задачами не хуже Алексея Кудашова.

— Как изменится игра столичного «Динамо» после назначения Вячеслава Козлова?

— Для того чтобы понять, как изменится игра «Динамо» в связи с переменами в тренерском штабе команды, необходимо время. По первому матчу против «Спартака» лично у меня не было никаких претензий к подопечным Козлова, с точки зрения самоотдачи и желания победить. Еще раз повторяю: все остальное, что касается московского «Динамо», прояснится только со временем и результатами команды, — сказал Дементьев.