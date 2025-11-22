Дементьев об отставке Кудашова: «Видимых причин не было, “Динамо” стабилизировало игру и результаты. В клубе посчитали, что Вячеслав Козлов справится с задачами не хуже, может»

— В чем вы видите причины отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо?».
— Начнем с того, чтобы глубоко и предметно ответить на этот вопрос необходимо быть внутри клуба и коллектива, знать всю внутреннюю кухню. На мой взгляд, видимых и лежащих на поверхности причин для отставки Кудашова не было. Бело-голубые после весьма неоднозначного старта смогли выправить ситуацию, стабилизировав игру и результаты.
Знаете, для таких команд как столичное «Динамо», регулярный чемпионат всегда является этапом, когда можно наиграть какие-то наработки и оптимально подготовиться к плей-офф. В подобных ситуациях важно понимать, какие конкретные цели и задачи ставит перед собой клуб на данный момент. Быть может, в руководстве «Динамо» посчитали, что Вячеслав Козлов справится с этими задачами не хуже Алексея Кудашова.
— Как изменится игра столичного «Динамо» после назначения Вячеслава Козлова?
— Для того чтобы понять, как изменится игра «Динамо» в связи с переменами в тренерском штабе команды, необходимо время. По первому матчу против «Спартака» лично у меня не было никаких претензий к подопечным Козлова, с точки зрения самоотдачи и желания победить. Еще раз повторяю: все остальное, что касается московского «Динамо», прояснится только со временем и результатами команды, — сказал Дементьев.