Хартли об уходе Рябыкина из «Локомотива»: «С Яковлевым решили, что пока работаем этим тренерским штабом. Большинство начало налаживаться, меньшинство играет хорошо»

— Вы общались с президентом клуба Юрием Яковлевым, чтобы найти помощника на замену уволенному Дмитрию Рябыкину? Может ли это быть иностранец?
— Я встречаюсь с Яковлевым каждую неделю. Мы садимся вместе и обсуждаем всю команду — игроков, тренеров. Обсуждали и этот вопрос. Сейчас пришли к мнению, что пока ни с кем не разговариваем, а работаем этим тренерским штабом. Его качество зависит не от количества тренеров, а от той работы, которая делается.
Сейчас большинство начало налаживаться, меньшинство играет хорошо. Дмитрий Красоткин хорошо работает на скамейке с защитниками. Так что пока мы остановились на таком решении, — сказал Боб Хартли.