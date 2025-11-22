Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
1
:
Коламбус
3
Все коэффициенты
П1
51.00
X
10.00
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
23.11
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
23.11
Сан-Хосе
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.45
П2
1.96
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.42
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.81
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Юта
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.36
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.43
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
23.11
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Амур
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Хартли об уходе Рябыкина из «Локомотива»: «С Яковлевым решили, что пока работаем этим тренерским штабом. Большинство начало налаживаться, меньшинство играет хорошо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Амура» (4:6) в FONBET КХЛ ответил на вопрос о возможной замене Дмитрию Рябыкину, который отвечал за большинство в штабе ярославского клуба.

Источник: Спортс"

— Вы общались с президентом клуба Юрием Яковлевым, чтобы найти помощника на замену уволенному Дмитрию Рябыкину? Может ли это быть иностранец?

— Я встречаюсь с Яковлевым каждую неделю. Мы садимся вместе и обсуждаем всю команду — игроков, тренеров. Обсуждали и этот вопрос. Сейчас пришли к мнению, что пока ни с кем не разговариваем, а работаем этим тренерским штабом. Его качество зависит не от количества тренеров, а от той работы, которая делается.

Сейчас большинство начало налаживаться, меньшинство играет хорошо. Дмитрий Красоткин хорошо работает на скамейке с защитниками. Так что пока мы остановились на таком решении, — сказал Боб Хартли.