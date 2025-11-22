Дишковский о переезде СКА в Ледовый: «Мы же не в сарае каком-то играем, по 12 тысяч приходит. Какой смысл делать арену больше, чтобы половина мест были пустыми?»

— Да нет, все есть. Просто вопрос масштаба. Но и непонятно, нужен ли вот такой масштаб. У нас приходит по 12 тысяч. Я думаю, этого хватает. Какой смысл делать арену больше, и чтобы половина мест были пустыми? Проще, если арена чуть поменьше, но чтобы вся она была заполнена, чтобы все жили игрой. Гораздо приятнее так играть.