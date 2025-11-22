Ричмонд
Дишковский о переезде СКА в Ледовый: «Мы же не в сарае каком-то играем, по 12 тысяч приходит. Какой смысл делать арену больше, чтобы половина мест были пустыми?»

Никита Дишковский нормально относится к тому, что СКА играет в Ледовом, а на «СКА-Арене» выступает «Шанхай».

Источник: Спортс"

— Перед началом нынешнего сезона СКА неожиданно вернулся в Ледовый дворец, а на «СКА-Арене» прописался «Шанхай». Тебе удалось сыграть там в первом матче сезона, как раз против «Драконов». Как тебе самая большая хоккейная арена в мире?

— Очень большая, очень современная. Особенно для первого матча. Было очень тяжело играть на такой арене. Пришло очень много людей. По инфраструктуре, раздевалкам — все на высшем уровне.

— Не обидно, что СКА не проводит там свои домашние матчи?

— Я живу недалеко от Ледового, и ездить на «СКА-Арену»… Я вообще не представляю, как бы добирался. Наверное, минимум час в дороге. Мне тут проще: 10 минут, и я уже здесь. Поэтому я рад, что вернулся в Ледовый. Тем более, в Ледовом ты ощущаешь себя как дома.

— А с чем это связано? Чем Ледовый лучше?

— Он пропитан старыми победами. Это чувствуется. Понятно, не как арена в Монреале, но очень сильно чувствуется история на этой арене.

— На гостевом матче против «Шанхая» большая часть арены была заполнена болельщиками СКА. Наверняка ты и там тоже прочувствовал эту домашнюю атмосферу.

— Да, было очень много наших болельщиков. По сути, домашний матч. Но там было тяжеловато, может, из-за того, что это была первая игра. На «СКА-Арене» хороший лед, хорошие раздевалки, зал — там все здорово сделано. Нет никакого дискомфорта в бытовом плане. Выходи и играй.

— Нет ли на «СКА-Арене» чего-то, чего тебе не хватает в Ледовом?

— Да нет, все есть. Просто вопрос масштаба. Но и непонятно, нужен ли вот такой масштаб. У нас приходит по 12 тысяч. Я думаю, этого хватает. Какой смысл делать арену больше, и чтобы половина мест были пустыми? Проще, если арена чуть поменьше, но чтобы вся она была заполнена, чтобы все жили игрой. Гораздо приятнее так играть.

— Лично тебе не обидно, что на «СКА-Арене» играет не СКА, а команда, приехавшая из другого города?

— Нет.

— Ты спокойно к этому относишься?

— Да, конечно. Мы же не играем в каком-то сарае. У нас шикарная арена, — сказал Никита Дишковский.