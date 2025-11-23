Тренер «Сочи» Михайлов об 1:2 с «Сибирью»: «Неплохо начали, но привезли себе необязательные голы. Красоткин переиграл нашу атаку»

— Неплохое начало было, дальше привезли себе необязательные голы. Дальше вратарь [Красоткин] атаку переиграл, и большинство в том числе.
— Гости выиграли, но вы всю игру доминировали. Почему так получилось?
— Вратарь соперника переиграл. Соперник играл так, как нужно им. Мы не смогли. 35−36 бросков и один гол — это маловато… Над этим работаем. Говорим, что мастерство и разницу определяет финальный бросок, передача на завершение.
Сегодня это не получилось, поэтому такой результат. Результат на табло, значит, где‑то недоработали, наверное, чего‑то не хватило.
— Насколько не хватало Тянулина и Эллиса сегодня? И что с ними?
— В ближайшие игры ребята уже будут в полном порядке. Уже полностью восстанавливаются. Рассчитываем на них, — сказал тренер «Сочи».