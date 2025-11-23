Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
5.00
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
8.75
X
4.44
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
4
Все коэффициенты
П1
17.00
X
3.50
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
4
:
Торонто
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
55.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
2
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
1.40
П2
18.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
5.12
X
1.83
П2
4.11
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
5
:
Нью-Джерси
2
Все коэффициенты
П1
1.03
X
24.00
П2
33.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
3
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
22.00
X
3.68
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.17
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.71
X
5.02
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Амур
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Михайлов об 1:2 с «Сибирью»: «Неплохо начали, но привезли себе необязательные голы. Красоткин переиграл нашу атаку»

Дмитрий Михайлов оценил поражение «Сочи» от «Сибири» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Неплохое начало было, дальше привезли себе необязательные голы. Дальше вратарь [Красоткин] атаку переиграл, и большинство в том числе.

— Гости выиграли, но вы всю игру доминировали. Почему так получилось?

— Вратарь соперника переиграл. Соперник играл так, как нужно им. Мы не смогли. 35−36 бросков и один гол — это маловато… Над этим работаем. Говорим, что мастерство и разницу определяет финальный бросок, передача на завершение.

Сегодня это не получилось, поэтому такой результат. Результат на табло, значит, где‑то недоработали, наверное, чего‑то не хватило.

— Насколько не хватало Тянулина и Эллиса сегодня? И что с ними?

— В ближайшие игры ребята уже будут в полном порядке. Уже полностью восстанавливаются. Рассчитываем на них, — сказал тренер «Сочи».