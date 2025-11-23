Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
3
:
Вегас
3
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.16
П2
9.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
1.70
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.86
X
4.63
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2

Мурашов в 3-й раз в сезоне вышел в старте «Питтсбурга» и отразил 18 из 21 броска «Сиэтла»

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

21-летний россиянин отразил 18 из 21 броска.

В текущем сезоне Мурашов провел 4 матча (3 выхода в старте и 1 — на замену). У него 1 победа и 2 поражения при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,70.