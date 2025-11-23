Рантанен во 2-й раз за неделю был удален до конца матча за толчок в борт — ударил Коронато в игре с «Калгари». Юбердо подрался с форвардом «Далласа»

Сразу же после толчка в драку с Рантаненом вступил форвард «Флэймс» Джонатан Юбердо. По итогам эпизода Рантанен получил 20 минут штрафа (5 за драку, 5+10 — до конца матча), Юбердо — 17 (5 за драку, 2+10 — как зачинщик).