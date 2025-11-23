Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.86
X
4.63
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.56
П2
1.89
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2

Рантанен во 2-й раз за неделю был удален до конца матча за толчок в борт — ударил Коронато в игре с «Калгари». Юбердо подрался с форвардом «Далласа»

Форвард «Далласа» Микко Рантанен был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3 Б).

В конце второго периода финн толкнул в борт форварда «Флэймс» Мэтта Коронато. Игрок канадского клуба, ранее отметившийся заброшенной шайбой, покинул площадку, но позже вернулся в игру. В итоге его признали первой звездой встречи.

Сразу же после толчка в драку с Рантаненом вступил форвард «Флэймс» Джонатан Юбердо. По итогам эпизода Рантанен получил 20 минут штрафа (5 за драку, 5+10 — до конца матча), Юбердо — 17 (5 за драку, 2+10 — как зачинщик).

Для Микко удаление до конца матча за толчок соперника в борт стало вторым на текущей неделе. Предыдущий эпизод произошел в матче с «Айлендерс», игроку «Старс» удалось избежать дисквалификации.

Рантанен нанес травму Романову, толкнув его в борт в концовке матча «Далласа» и «Айлендерс». Форварда «Старс» удалили до конца игры.