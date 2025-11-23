Хоккеисты «Динамо-Молодечно» забросили семь шайб в ворота «Гомеля»

Первыми на лед в Жлобине вышли хоккеисты «Металлурга» и «Немана». Исход встречи решила единственная шайба, автором которой стал форвард хозяев Игорь Козячий. Голкипер «волков» Александр Осипков отразил все 18 бросков гродненцев. Параллельно в Молодечно игроки местного клуба семь раз огорчили «Гомель» (7:3), хет-трик за динамовцев оформил Марк Черемета.