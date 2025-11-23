Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
24.11
Айлендерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.49
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
24.11
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.93
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
24.11
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.39
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» забросили семь шайб в ворота «Гомеля»

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре матча завершили программу 27-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Первыми на лед в Жлобине вышли хоккеисты «Металлурга» и «Немана». Исход встречи решила единственная шайба, автором которой стал форвард хозяев Игорь Козячий. Голкипер «волков» Александр Осипков отразил все 18 бросков гродненцев. Параллельно в Молодечно игроки местного клуба семь раз огорчили «Гомель» (7:3), хет-трик за динамовцев оформил Марк Черемета.

Девятую победу подряд добыл хоккейный клуб «Брест» — на этот раз южане на выезде благодаря дублю Никиты Щеглова были сильнее оршанского «Локомотива» (5:2). В еще одном поединке 23 ноября новополоцкий «Химик» в гостях нанес поражение смоленскому «Славутичу» со счетом 3:1.