Хоккеисты «Динамо-Молодечно» забросили семь шайб в ворота «Гомеля»

Первыми на лед в Жлобине вышли хоккеисты «Металлурга» и «Немана». Исход встречи решила единственная шайба, автором которой стал форвард хозяев Игорь Козячий. Голкипер «волков» Александр Осипков отразил все 18 бросков гродненцев. Параллельно в Молодечно игроки местного клуба семь раз огорчили «Гомель» (7:3), хет-трик за динамовцев оформил Марк Черемета.
Девятую победу подряд добыл хоккейный клуб «Брест» — на этот раз южане на выезде благодаря дублю Никиты Щеглова были сильнее оршанского «Локомотива» (5:2). В еще одном поединке 23 ноября новополоцкий «Химик» в гостях нанес поражение смоленскому «Славутичу» со счетом 3:1.