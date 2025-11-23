Ричмонд
Манта о Малкине: «С Овечкиным они противоположности, один — чистый снайпер, другой — плеймейкер. Они и Дацюк — лучшие российские игроки»

"Когда я подписывал контракт, мне сразу сказали, что у меня будет шанс играть либо с Сидом, либо с Джино. И, думаю, с Малкиным мы очень быстро нашли общий язык. С ним и Растом у нас вышло несколько действительно хороших матчей.

"Когда я подписывал контракт, мне сразу сказали, что у меня будет шанс играть либо с Сидом, либо с Джино. И, думаю, с Малкиным мы очень быстро нашли общий язык. С ним и Растом у нас вышло несколько действительно хороших матчей. Жаловаться точно не на что.

Лучшие качества Малкина — его качества плеймейкера. Он читает игру молниеносно. Плюс он отлично катается. При своих габаритах он двигается обманчиво легко. Эта комбинация делает его крайне трудным для опеки и позволяет ему постоянно создавать моменты", — сказал Энтони Манта.

До «Питтсбурга» Манта провел несколько лет в «Вашингтоне», а еще ранее играл за «Детройт». Энтони сравнил Малкина с Александром Овечкиным и вспомнил об игре с Павлом Дацюком.

«Они полные противоположности. Один — чистый снайпер, другой — плеймейкер. Если добавить сюда Дацюка, то это раз, два и три — лучшие российские игроки. Мне повезло поиграть со всеми тремя», — заявил Энтони Манта.

