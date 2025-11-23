Ричмонд
Летанг про 20 сезонов с Малкиным в «Питтсбурге»: «Элитный игрок, он поднимает уровень всех вокруг. Талант делает его особенным»

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг поделился впечатлениями от игры с Евгением Малкиным. Игроки выступают вместе за «Пингвинс» на протяжении 20 сезонов подряд.

Источник: Спортс"

"Его талант — вот что делает его особенным. В нем все привлекает внимание. Он разгоняет игру и поднимает уровень всех вокруг.

Это просто элитный игрок. Он невероятно мотивирован и тщательно следит за собой. На его долю выпало немало испытаний, но он всегда находит выход. Сейчас он выглядит просто великолепно", — сказал Крис Летанг.

