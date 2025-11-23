Летанг про 20 сезонов с Малкиным в «Питтсбурге»: «Элитный игрок, он поднимает уровень всех вокруг. Талант делает его особенным»

"Его талант — вот что делает его особенным. В нем все привлекает внимание. Он разгоняет игру и поднимает уровень всех вокруг.
Это просто элитный игрок. Он невероятно мотивирован и тщательно следит за собой. На его долю выпало немало испытаний, но он всегда находит выход. Сейчас он выглядит просто великолепно", — сказал Крис Летанг.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше