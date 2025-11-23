Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
3
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
56.00
Хоккей. НХЛ
24.11
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.93
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.44
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
24.11
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Карпухин о переезде СКА со «СКА-Арены»: «Глупость, странная ситуация. Питер — потрясающий город, тут всегда классно»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался после победы над «Шанхаем» (3:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене». В прошлом сезоне Карпухин выступал в составе СКА.

Источник: Спортс"

— Питер — потрясающий город, приятно было вернуться на арену, хоть и не так много времени провел на ней, но ассоциации и с городом, и с ареной самые лучшие. Я бы с удовольствием сюда приезжал просто провести время на выходных, в Питере всегда классно. Здорово, что и люди помнят.

— Что думаю об отъезде СКА со «СКА-Арены»?

— Глупость, что тут еще добавить. Ко мне это никак не относится. Если говорить о том, что я об этом думаю, для меня это странно, конечно. Странная ситуация. Но меня она никак не касается, как говорится, разбирайтесь сами. Как сторонний наблюдатель скажу, что мне это непонятно, — сказал Илья Карпухин.