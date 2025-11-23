Карпухин о переезде СКА со «СКА-Арены»: «Глупость, странная ситуация. Питер — потрясающий город, тут всегда классно»

— Глупость, что тут еще добавить. Ко мне это никак не относится. Если говорить о том, что я об этом думаю, для меня это странно, конечно. Странная ситуация. Но меня она никак не касается, как говорится, разбирайтесь сами. Как сторонний наблюдатель скажу, что мне это непонятно, — сказал Илья Карпухин.