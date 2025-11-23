Рантанен отстранен на один матч за толчок в борт Коронато. Дисквалификация — автоматическая, за 2 удаления до конца матчей с «Калгари» и «Айлендерс»

Для Микко удаление до конца матча за толчок соперника в борт стало вторым на текущей неделе. Предыдущий эпизод произошел в матче с «Айлендерс», когда Рантанен нанес травму защитнику Александру Романову. Тогда игроку техасцев удалось избежать дисквалификации.