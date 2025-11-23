Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
3
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
56.00
Хоккей. НХЛ
24.11
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.93
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.44
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
24.11
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Рантанен отстранен на один матч за толчок в борт Коронато. Дисквалификация — автоматическая, за 2 удаления до конца матчей с «Калгари» и «Айлендерс»

Напомним, форвард «Далласа» был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

В конце 2-го периода финн толкнул в борт форварда «Флэймс» Мэтта Коронато. Сразу же после толчка в драку с нападающим «Старс» вступил форвард «Калгари» Джонатан Юбердо.

Для Микко удаление до конца матча за толчок соперника в борт стало вторым на текущей неделе. Предыдущий эпизод произошел в матче с «Айлендерс», когда Рантанен нанес травму защитнику Александру Романову. Тогда игроку техасцев удалось избежать дисквалификации.

Микко Рантанен получил дисквалификацию на один матч, о этом объявил Департамент безопасности игроков НХЛ.

Отстранение — автоматическое: второе удаление до конца игры за опасные силовые приемы, полученное им менее чем за 41 матч подряд. Рантанен пропустит выездной матч против «Эдмонтона».