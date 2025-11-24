Ричмонд
Дочь Покровского заявила, что экс-защитник СКА, ЦСКА и «Спартака» избивал ее и лишил своего отца квартиры. Валерий занимает пост главы Федерации хоккея Ленобласти

Анна Покровская, дочь главы Федерации хоккея Ленинградской области Валерия Покровского, обвинила своего отца в насилии и мошенничестве.

Источник: Спортс"

18-летняя Анна утверждает, что ее избивали в семье 7 лет назад, пишет 78.ru со ссылкой на видеообращение девушки, которое уже было удалено с ее страницы в социальной сети. После развода родителей в 2015 году она осталась жить с отцом, где конфликтовала с ним и мачехой. По словам дочери Покровского, однажды ее наказали лишением еды на неделю.

«Папа все ссылается, что у мамы психическое заболевание. Однажды он сказал, что позвал очень хорошего психотерапевта, “посмотрим, что с тобой”. Полноценного сеанса не было — сначала папа поговорил с ним 10 минут, затем мама поговорила 5 минут, и ей написали, что у нее заболевание», — сказала Анна.

Родители девушки ведут судебные разбирательства относительно раздела имущества. Анна заявила, что ее мать является собственником половины их общей с отцом квартиры. Журналисты получили выписку из ЕГРН за апрель 2025 года, подтверждающую эту информацию.

Кроме того, Анна утверждает, что вышла на связь со своим дедушкой по отцовской линии, который рассказал ей, как Валерий лишил его квартиры. Также дочь Покровского рассказала о неравноправным брачным договоре между ее родителями — по ее словам, документ был сфабрикован.

Валерий Покровский играл на позиции защитника и в ходе карьеры выступал за СКА, «Мечел», «Авангард», ЦСКА, «Спартак», «Амур» и «Сибирь». Президентом федерации хоккея Ленинградской области он был избран в сентябре 2024 года.