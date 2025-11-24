Дочь Покровского заявила, что экс-защитник СКА, ЦСКА и «Спартака» избивал ее и лишил своего отца квартиры. Валерий занимает пост главы Федерации хоккея Ленобласти

18-летняя Анна утверждает, что ее избивали в семье 7 лет назад, пишет 78.ru со ссылкой на видеообращение девушки, которое уже было удалено с ее страницы в социальной сети. После развода родителей в 2015 году она осталась жить с отцом, где конфликтовала с ним и мачехой. По словам дочери Покровского, однажды ее наказали лишением еды на неделю.