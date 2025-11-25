Покровский отрицает обвинения дочери в избиениях и мошенничестве: «У первой жены параноидальная шизофрения, генетика вещь упрямая. Осень, обострение. Ничего не поделаешь»

«Мне сегодня прислали это видео знакомые… К сожалению, был неудачный первый брак, женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом “параноидальная шизофрения”. Генетика вещь упрямая, сами понимаете, к сожалению, такое случается. Ничего не сделаешь. Поэтому даже не хочется на это внимание обращать. Видите, диагноз он и есть диагноз. Весна, осень, обострение. Тут ничего не поделаешь. Люди на учете.