Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.59
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.36
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.35
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.34
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.28
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Покровский отрицает обвинения дочери в избиениях и мошенничестве: «У первой жены параноидальная шизофрения, генетика вещь упрямая. Осень, обострение. Ничего не поделаешь»

Бывший защитник клубов КХЛ, а ныне глава Федерации хоккея Ленобласти Валерий Покровский отрицает обвинения в домашнем насилии и мошенничестве.

Источник: Спортс"

Напомним, ранее 18-летняя дочь экс-хоккеиста Анна Покровская заявила, что Покровский избивал ее и лишил своего отца квартиры.

«Мне сегодня прислали это видео знакомые… К сожалению, был неудачный первый брак, женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом “параноидальная шизофрения”. Генетика вещь упрямая, сами понимаете, к сожалению, такое случается. Ничего не сделаешь. Поэтому даже не хочется на это внимание обращать. Видите, диагноз он и есть диагноз. Весна, осень, обострение. Тут ничего не поделаешь. Люди на учете.

Цель непонятна абсолютно, что она хочет и ради чего это делает. Просто как-то оскорбить… Это пиар какой-то идет, не знаю, странно. Все, о чем она говорит, абсолютно не соответствует действительности, начиная от ее упреков моей нынешней супруге, заканчивая моим отцом, который говорит, что я там квартиру какую-то продал и подписал какие-то документы.

Мама находится в неадекватном состоянии, а дочка с ней проживает вместе, и, соответственно, атмосфера, сами понимаете там какая. Она много путешествовала, когда жила со мной, мы занимались ей. Но, к сожалению, она выбрала другой путь, пошла под влиянием мамы", — сказал Покровский.

Валерий Покровский играл на позиции защитника и в ходе карьеры выступал за СКА, «Мечел», «Авангард», ЦСКА, «Спартак», «Амур» и «Сибирь». Президентом федерации хоккея Ленинградской области он был избран в сентябре 2024 года.