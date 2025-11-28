Ричмонд
Жамнов об игре «Спартака»: «Голы даются тяжеловато, через это надо пройти, преодолеть. Может, пропала уверенность. Уверен, что ребята поймают кураж и все вернется»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре команды после матча с «Автомобилистом» (3:1).

Источник: Спортс"

Клуб из Москвы выиграл 2-й матч подряд. В прошлой игре команда обыграла «Ак Барс» (1:0).

— Какие факторы повлияли на сильную игру Загидулина в этих играх?

— Общекомандная игра, самоотдача. На льду находится вся пятерка, должна обороняться вся пятерка, когда шайба в нашей зоне.

— Увидим игру Георгиева?

— Конечно, увидим. Не переживайте. На скамейке был, чтобы прочувствовать игру. Идет адаптация, здесь и в НХЛ хоккей разный, он на подходе.

— Мы привыкли к более атакующей игре «Спартака». Можно сказать, что сейчас нужнее любые победы?

— Победа всегда важна. Но мы не запрещаем хоккеистам играть в атаке, не меняли тактику. Может, пропала уверенность, голы даются тяжеловато, однако через это надо пройти, надо преодолеть. Думаю, ребята все прекрасно понимают.

Есть момент для броска — ищем передачу, уходим за ворота, отсюда и нет голов. Но это все придет, я уверен, что ребята поймают кураж и все вернется, — сказал Жамнов.

Гениальный розыгрыш «Спартака»: вратаря «Автомобилиста» уложили передачами.