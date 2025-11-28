Ричмонд
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Елесин об уходе Никитина в ЦСКА: «Обид нет, человек ищет там, где лучше. Он помог нам осуществить мечту. Это сильный человек, хороший психолог»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин высказался об уходе тренера Игоря Никитина в ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Уход Игоря Никитина. Как вы это восприняли?

— Я был удивлен, но принял эту ситуацию. Обид нет, какая может быть обида? Человек ищет там, где лучше.

— Он что-то сказал вам на прощание?

— Он позвонил мне и сообщил о своем решении. Пожелали друг другу удачи. Ничего особенного.

— Лично для вас игры с ЦСКА стали после этого принципиальнее?

— Конечно! Ты же играешь против человека, с которым прошел большой путь. Можно сказать, что часть ребят воспитал Никитин. У нас есть вполне конкретная мотивация в матчах с ЦСКА, это вызов для «Локомотива». Такие игры украшают регулярный чемпионат.

— Спустя время приходит больше осознания, какой след Никитин оставил в «Локомотиве». Вы можете это сформулировать?

— Мне кажется, он показал нам, кто мы есть на самом деле. Никитин помог осуществить мечту.

Для меня он сильный человек, хороший психолог. К каждому он нашел подход. Могу с уверенностью сказать, что команда играла за него. Вообще считаю, что это одна из самых важных вещей, когда команда играет за тренера.

Лично мне Игорь Валерьевич помог иначе взглянуть на свою игру. Я понял, что могу делать для команды, как использовать свои сильные стороны, — сказал Елесин.