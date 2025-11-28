Разин о возможности сделать Ткачева центром: «У Вовки много преимуществ — катание, видение площадки. Но в плане силовой борьбы за нейтральную шайбу он не совсем годится на центра»

Ромка Канцеров получше в этом, а Вовку хочется освободить от этой черновой работы. Он больше силен в игре с шайбой. Вообще потенциально сильнее Мишка Федоров в игре в центре. Вот об этом можно подумать. У парня есть стартовая скорость, катание, видение площадки. А может, и Нечаев стрельнет, — сказал Разин.