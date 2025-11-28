Ричмонд
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
7
:
Барыс
4
П1
X
П2

Разин о возможности сделать Ткачева центром: «У Вовки много преимуществ — катание, видение площадки. Но в плане силовой борьбы за нейтральную шайбу он не совсем годится на центра»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о возможности сделать Владимира Ткачева центрфорвардом.

Источник: Спортс"

— Вы сделали Канцерова из крайнего центрфорвардом. Может, и с Ткачевым это получится?

— Еще летом на Матче года я поставил Вовку в центр, но коллеги уговорили поставить его на край. И я сказал Вовке в шутку: «Будешь играть в “Магнитке” — поставим тебя в центр».

Да, у Ткачева есть много преимуществ — катание, видение площадки, предвидение ситуации. Но в плане силовой борьбы за нейтральную шайбу он не совсем годится на центрального.

Ромка Канцеров получше в этом, а Вовку хочется освободить от этой черновой работы. Он больше силен в игре с шайбой. Вообще потенциально сильнее Мишка Федоров в игре в центре. Вот об этом можно подумать. У парня есть стартовая скорость, катание, видение площадки. А может, и Нечаев стрельнет, — сказал Разин.