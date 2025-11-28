Ричмонд
Каменский о церемонии «Вашингтона» в честь Овечкина: «Радует, что в Америке такое отношение к нашим великим хоккеистам. К рекордам там относятся одинаково, вне зависимости от национальности»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о торжественной церемонии «Вашингтона» в честь Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3) российского форварда наградили за 900 голов и 1500 матчей в регулярках.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.

"У Овечкина каждый гол — это рекорд. Радует, что в Америке такое отношение к нашим великим хоккеистам. К рекордам там относятся одинаково, вне зависимости от национальности.

Саша — величайший хоккеист и хороший человек. Хочется поздравить его, и пусть он и дальше радует нас своими рекордами", — сказал Каменский.

Овечкину вручили бронзовую клюшку с числом «900» и портрет на церемонии в честь 900 голов и 1500 игр в регулярках НХЛ.

? 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь.

Дети Овечкина вышли на раскатку «Вашингтона» перед матчем. Они уже давно часть команды.

