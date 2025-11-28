Ричмонд
Коростелев о победах «Спартака» после 0:6 в Минске: «Пинка под зад получили, безусловно. Как мы это решали — останется внутри. Прибавляем в командных действиях»

Форвард «Спартака» Никита Коростелев высказался о победе «Спартака» над «Автомобилистом» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Доволен тем, что мы во второй игре подряд прибавляем в командных действиях, все играют на результат, на победу. Это приятно видеть.

— Сильно ли повлиял на команду матч в Минске (0:6)?

— Пинка под зад мы получили, безусловно. Как мы это решали — останется внутри команды. Надо продолжать, не останавливаться.

— Прошла уже половина регулярки, в чем «Спартаку» удалось прибавить и в чем еще нужно прибавлять?

— Опять же, удалось в командных действиях прибавить, а добавить нужно стабильность в этих командных действиях, — сказал Коростелев.