Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Шервуд о возможном обмене из «Ванкувера»: «Стараюсь не обращать внимание на слухи, живу сегодняшним днем. Контрактная проблема решится сама собой»

Форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд заявил, что не обращает внимание на слухи о возможном обмене.

Источник: Спортс"

Ранее инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что «Кэнакс» не ведут переговоры с игроком о новом контракте и могут обменять его в дедлайн.

В текущем сезоне 30-летний нападающий набрал 16 (12+4) очков за 24 матча и применил 99 силовых приемов (второе место в НХЛ).

Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 1,5 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Я стараюсь не обращать внимание на слухи. Стараюсь сосредоточиться на игре и жить настоящим. Мне здесь нравится, мне нравится эта команда, так что я живу сегодняшним днем.

Вся эта контрактная проблема решится сама собой. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо провести время здесь и одерживать победы с командой, чтобы переломить ситуацию и вернуться в зону плей-офф.

Нужно быть профессионалом и сохранять позитивный настрой во всем. Стоит сосредоточиться на том, что можно контролировать", — сказал Шервуд.