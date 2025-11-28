Светлов о Кузнецове в «Металлурге»: «Ему сложно принять двукратное сокращение игрового времени. Надеюсь, Евгений еще сможет завоевать доверие Разина. Это форвард нашего, советского стиля»

Каждому из нас в свое время пришлось делать этот шаг — из лидера команду в массовку. Психологически это очень непросто — переоценить себя, перестроить свои амбиции. Плюс, как ни странно, играть 20 минут легче, чем десять — все время в игровом режиме, не теряешь ритм.