Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Билялетдинов об Овечкине: «Талант у него я видел уже в 16 лет. Боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко»

Зинэтула Билялетдинов сказал, что видел талант у Александра Овечкина уже в 16 лет.

Источник: Спортс"

— Ваш ученик Александр Овечкин и в 40 лет разрывает НХЛ. Вот недавно сделал хет-трик! В чем его секрет?

— Во-первых, очень приятно, что вы называете Овечкина моим учеником. Я сам так не могу говорить…

— Александр сказал однажды мне в интервью: «Билялетдинов взял меня в 16 лет как щенка и научил всему в хоккее».

— Секрет в том, что Саша любит хоккей. Он живет хоккеем. Даже в том возрасте, когда он только начал играть в НХЛ, он отличался очень большой энергией. На этих эмоциях можно свернуть горы! Я даже помню, когда он в первом же сезоне забил гол, когда летел по площадке к борту, но умудрился так вывернуть клюшку, что отправил шайбу в ворота «Финикса», который тогда тренировал Уэйн Гретцки.

Это говорит о том, что человек выкладывается на льду по полной программе. Он выжимает из себя все для того, чтобы забить гол. Трудолюбие, страсть в работе — и конечно, талант. Я его видел у Овечкина уже в 16 лет.

— И не побоялись его в таком возрасте поставить в основной состав московского «Динамо».

— Как же? Я боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко и будет играть хорошо, — сказал бывший тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше