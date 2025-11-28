Билялетдинов об Овечкине: «Талант у него я видел уже в 16 лет. Боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко»

— Секрет в том, что Саша любит хоккей. Он живет хоккеем. Даже в том возрасте, когда он только начал играть в НХЛ, он отличался очень большой энергией. На этих эмоциях можно свернуть горы! Я даже помню, когда он в первом же сезоне забил гол, когда летел по площадке к борту, но умудрился так вывернуть клюшку, что отправил шайбу в ворота «Финикса», который тогда тренировал Уэйн Гретцки.