Гендиректор «Сибири» о сезоне: «Не ставится так вопрос, что в случае невыхода в плей-офф все закрывается, а клуб переходит в ВХЛ»

С 21 очком в 30 играх новосибирский клуб идет на последнем месте в Восточной конференции.
— Есть ли риск, что в случае невыхода в плей-офф финансирование «Сибири» сократится?
— В нашей жизни, возможно, наверное, все. Но ни перед сезоном, ни сейчас не ставится так вопрос, что в случае невыхода в плей-офф все закрывается, а клуб переходит в ВХЛ. Да, нам ставилась задача попасть в плей-офф с как можно более высокого места, но вопрос о финансировании не затрагивался.
— Было ли по сравнению с прошлым сезоном увеличение бюджета?
— Небольшое, на 5−7%, на некоторые статьи расходов по-разному, — сказал Крутохвостов.