Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Гендиректор «Сибири» о сезоне: «Не ставится так вопрос, что в случае невыхода в плей-офф все закрывается, а клуб переходит в ВХЛ»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о текущей ситуации в клубе и финансовых перспективах.

Источник: Спортс"

С 21 очком в 30 играх новосибирский клуб идет на последнем месте в Восточной конференции.

— Есть ли риск, что в случае невыхода в плей-офф финансирование «Сибири» сократится?

— В нашей жизни, возможно, наверное, все. Но ни перед сезоном, ни сейчас не ставится так вопрос, что в случае невыхода в плей-офф все закрывается, а клуб переходит в ВХЛ. Да, нам ставилась задача попасть в плей-офф с как можно более высокого места, но вопрос о финансировании не затрагивался.

— Было ли по сравнению с прошлым сезоном увеличение бюджета?

— Небольшое, на 5−7%, на некоторые статьи расходов по-разному, — сказал Крутохвостов.