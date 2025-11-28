Коршков о Рише во главе «Трактора»: «Нормально восприняли, все его слушают. В принципе все всех устраивает. При Корешкове есть изменения в плане большинства и розыгрышей»

— Это наша работа, здесь ничего не сделаешь. Эти дни поработали над зонной обороной и большинством, и в матче с «Шанхаем» (9:0 — Спортс) получилось отыграть на ноль и помочь вратарю. Но после такой игры не должно быть шапкозакидательства, надо начинать работать с чистого листа.