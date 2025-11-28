Коршков о Рише во главе «Трактора»: «Нормально восприняли, все его слушают. В принципе все всех устраивает. При Корешкове есть изменения в плане большинства и розыгрышей»

— Как в команде восприняли изменения в тренерском штабе, уход Криса Дриджера?
— Это наша работа, здесь ничего не сделаешь. Эти дни поработали над зонной обороной и большинством, и в матче с «Шанхаем» (9:0 — Спортс) получилось отыграть на ноль и помочь вратарю. Но после такой игры не должно быть шапкозакидательства, надо начинать работать с чистого листа.
— Что уже удалось изменить Евгению Корешкову?
— Сложно пока сказать. Но есть изменения в плане большинства и розыгрышей. Посмотрим, как будет на дистанции.
— Как в команде восприняли назначение Рафаэля Рише и.о. главного тренера? Говорят, что его поддерживают игроки.
— Нормально восприняли. Он стал главным тренером, все его слушают, мы работаем. В принципе все всех устраивает. В большой степени все зависит от ребят, мы выходим играть, а тренеры говорят, как это сделать правильно, подсказывают нюансы, отмечают проблемы соперника, — сказал Коршков.