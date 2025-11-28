Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Коршков о Рише во главе «Трактора»: «Нормально восприняли, все его слушают. В принципе все всех устраивает. При Корешкове есть изменения в плане большинства и розыгрышей»

Форвард «Трактора» Егор Коршков высказался о назначении Рафаэля Рише и.о. главного тренера «Трактора» и включении в штаб Евгения Корешкова.

— Как в команде восприняли изменения в тренерском штабе, уход Криса Дриджера?

— Это наша работа, здесь ничего не сделаешь. Эти дни поработали над зонной обороной и большинством, и в матче с «Шанхаем» (9:0 — Спортс) получилось отыграть на ноль и помочь вратарю. Но после такой игры не должно быть шапкозакидательства, надо начинать работать с чистого листа.

— Что уже удалось изменить Евгению Корешкову?

— Сложно пока сказать. Но есть изменения в плане большинства и розыгрышей. Посмотрим, как будет на дистанции.

— Как в команде восприняли назначение Рафаэля Рише и.о. главного тренера? Говорят, что его поддерживают игроки.

— Нормально восприняли. Он стал главным тренером, все его слушают, мы работаем. В принципе все всех устраивает. В большой степени все зависит от ребят, мы выходим играть, а тренеры говорят, как это сделать правильно, подсказывают нюансы, отмечают проблемы соперника, — сказал Коршков.