Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Виктор Козлов о Вязовом: «Не собираемся его разгружать. Он сам вписался в роль первого вратаря “Салавата”. Пусть огребает по полной»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о нагрузке на вратаря Илью Вязового после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (7:4).

Источник: Спортс"

22-летний голкипер провел 17 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ (93,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,17).

— Вы иначе теперь относитесь к «Барысу», когда сражаетесь с ним за место в восьмерке?

— Мы на десятом месте еще. Все, кто выше нас — это не рядовой матч. И у нас сейчас каждая игра — это матч плей‑офф.

— Почему вы в ворота не поставили Коновалова? Можно было бы разгрузить Вязового.

— Мы не собираемся его разгружать. Он сам вписался в эту роль первого вратаря. Поэтому пусть огребает по полной, — сказал Козлов.