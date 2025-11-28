Виктор Козлов о Вязовом: «Не собираемся его разгружать. Он сам вписался в роль первого вратаря “Салавата”. Пусть огребает по полной»

22-летний голкипер провел 17 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ (93,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,17).
— Вы иначе теперь относитесь к «Барысу», когда сражаетесь с ним за место в восьмерке?
— Мы на десятом месте еще. Все, кто выше нас — это не рядовой матч. И у нас сейчас каждая игра — это матч плей‑офф.
— Почему вы в ворота не поставили Коновалова? Можно было бы разгрузить Вязового.
— Мы не собираемся его разгружать. Он сам вписался в эту роль первого вратаря. Поэтому пусть огребает по полной, — сказал Козлов.