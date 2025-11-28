Вратарь сборной Индонезии Адель Хабибуллин: «Николай Хабибулин — мой кумир, я и 35-й номер его взял. Мы не родственники»

"У меня есть кумир, это вратарь Николай Хабибулин. У меня тоже такая фамилия, но мы не родственники. Я взял и его номер — 35. Он был моим кумиром, самым главным.
Мне 21 год, я начинал в «Ак Барсе», потом был в «Нефтехимике», затем перешел в «Сочи», откуда тоже потом ушел. В России особо ничего не выигрывал, пару лет был первым-вторым вратарем, а в остальных сезонах только вторым или третьим", — рассказал Хабибулин.
Летом 2025 года парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную.
Хабибуллин, Савелий Молчанов, а также играющие тренеры Евгений Нурисламов и Артем Безруков присоединились к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.