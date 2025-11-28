Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18

Гендиректор «Сибири» о Меркулове: «Неплохой профессионал, но нет хоккейного образования. Как без него пытаться построить команду? При Фастовском был Климович»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов отметил, что генменеджер клуба Виктор Меркулов не обладает хоккейным образованием.

Источник: Спортс"

— Виктора Андреевича я считаю неплохим профессионалом, но он не обладает хоккейным образованием. Да, он брал на себя ответственность за обмены, но под ним были и Юрий Буцаев, и скаут Вадим Подрезов. По сути, Меркулов принимал решения на основе той информации, что ему поставляли.

— По сути, без права подписи Меркулов уже не генеральный менеджер, а спортивный директор.

— Можно его должность и так назвать, можно назвать менеджером по хоккейным операциям, но пока изменения в названии должности не состоялось. Он досконально знает регламент КХЛ, так как участвовал в его написании. Виктор Андреевич подкован юридически. В плане технической работы, соблюдении всех регламентных норм — он очень хороший специалист. Но без хоккейного образования пытаться построить команду?

— Что в вашей трактовке значит «хоккейное образование»?

— Ты должен пройти детско-юношескую хоккейную школу, быть в хоккейной раздевалке, поиграть хотя бы на молодежном уровне. Чем уровень выше — тем больше опыта. Но я понимаю, что вы можете сказать, что далеко не каждый великий игрок становится классным тренером или руководителем.

— Но разве ваш предшественник Кирилл Фастовский обладал хоккейным бэкграундом?

— Нет, но при нем был Сергей Климович. Продолжить работать в «Сибири» ему помешали другие причины, о которых все мы знаем, но как к хоккейному профессионалу к нему вопросов быть не может. Климович знает свое дело, он очень сильный специалист. Фастовский как топ-менеджер может управлять как хоккейным клубом, так и театром. Важно подобрать себе в команду тех, кому ты доверяешь, и кто знает свое дело, — сказал Крутохвостов.