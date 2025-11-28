Гендиректор «Сибири» о Меркулове: «Неплохой профессионал, но нет хоккейного образования. Как без него пытаться построить команду? При Фастовском был Климович»

— Виктора Андреевича я считаю неплохим профессионалом, но он не обладает хоккейным образованием. Да, он брал на себя ответственность за обмены, но под ним были и Юрий Буцаев, и скаут Вадим Подрезов. По сути, Меркулов принимал решения на основе той информации, что ему поставляли.
— По сути, без права подписи Меркулов уже не генеральный менеджер, а спортивный директор.
— Можно его должность и так назвать, можно назвать менеджером по хоккейным операциям, но пока изменения в названии должности не состоялось. Он досконально знает регламент КХЛ, так как участвовал в его написании. Виктор Андреевич подкован юридически. В плане технической работы, соблюдении всех регламентных норм — он очень хороший специалист. Но без хоккейного образования пытаться построить команду?
— Что в вашей трактовке значит «хоккейное образование»?
— Ты должен пройти детско-юношескую хоккейную школу, быть в хоккейной раздевалке, поиграть хотя бы на молодежном уровне. Чем уровень выше — тем больше опыта. Но я понимаю, что вы можете сказать, что далеко не каждый великий игрок становится классным тренером или руководителем.
— Но разве ваш предшественник Кирилл Фастовский обладал хоккейным бэкграундом?
— Нет, но при нем был Сергей Климович. Продолжить работать в «Сибири» ему помешали другие причины, о которых все мы знаем, но как к хоккейному профессионалу к нему вопросов быть не может. Климович знает свое дело, он очень сильный специалист. Фастовский как топ-менеджер может управлять как хоккейным клубом, так и театром. Важно подобрать себе в команду тех, кому ты доверяешь, и кто знает свое дело, — сказал Крутохвостов.