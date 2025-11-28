Гендиректор «Сибири» о Меркулове: «Неплохой профессионал, но нет хоккейного образования. Как без него пытаться построить команду? При Фастовском был Климович»

— Нет, но при нем был Сергей Климович. Продолжить работать в «Сибири» ему помешали другие причины, о которых все мы знаем, но как к хоккейному профессионалу к нему вопросов быть не может. Климович знает свое дело, он очень сильный специалист. Фастовский как топ-менеджер может управлять как хоккейным клубом, так и театром. Важно подобрать себе в команду тех, кому ты доверяешь, и кто знает свое дело, — сказал Крутохвостов.