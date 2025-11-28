Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18

Гернат о «Локомотиве»: «У нас нет кризиса, просто нужно вернуть форму после неудачной серии. Сейчас не хватает стабильности»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат не считает, что команда попала в полосу кризиса, несмотря на 3 поражения в 4 последних играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

С 43 очками в 32 играх ярославцы занимают первое место в Западной конференции, уступая «Северстали» и минскому «Динамо» по проценту набранных очков.

«У “Локомотива” нет кризиса, нам нужно просто вернуть свою форму после неудачной серии. Сейчас не хватает стабильности. Времени до конца регулярного чемпионата достаточно, ещё даже середина не прошла.

«Локомотив» знает, что нужно для первого места в конференции. Сейчас тяжело сказать, кто мог бы стать нашим главным соперником в борьбе за первое место, потому что претендентов много", — сказал Гернат.