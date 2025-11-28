Гернат о «Локомотиве»: «У нас нет кризиса, просто нужно вернуть форму после неудачной серии. Сейчас не хватает стабильности»

С 43 очками в 32 играх ярославцы занимают первое место в Западной конференции, уступая «Северстали» и минскому «Динамо» по проценту набранных очков.
«У “Локомотива” нет кризиса, нам нужно просто вернуть свою форму после неудачной серии. Сейчас не хватает стабильности. Времени до конца регулярного чемпионата достаточно, ещё даже середина не прошла.
«Локомотив» знает, что нужно для первого места в конференции. Сейчас тяжело сказать, кто мог бы стать нашим главным соперником в борьбе за первое место, потому что претендентов много", — сказал Гернат.