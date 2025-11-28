Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.50
П2
2.18

Плющев об уровне хоккея в России: «Если Путин начнет задавать вопросы, что ему ответят? Что по каким-то рейтингам мы впереди планеты всей? На ЧМ 11 лет не побеждали, Канаду особо не обыгрывали&r

Владимир Плющев критически оценил нынешний уровень российского хоккея.

Источник: Спортс"

— У СКА в нынешнем составе сейчас семь иностранцев из дальнего зарубежья. Еще двое белорусов. Зачем тогда академия?

— В академиях, это и Москвы касается, где есть великолепная инфраструктура у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», зачастую работают люди, которые имеют к хоккею не самое близкое отношение. Раньше у нас считалось, что каждая кухарка может управлять государством. Видимо, это перекочевало и в наш вид спорта.

— Похоже.

— Я вот подумал, если глава государства [Владимир Путин] сейчас соберет людей, отвечающих в нашей стране за хоккей, и начнет задавать вопросы, что они станут ему отвечать? Говорить, что по каким-то рейтингам мы впереди планеты всей? Но возникает сразу вопрос: а когда в последний раз мы на чемпионате мира побеждали? 11 лет тому назад! А после этого мировые первенства никто больше не выигрывал?

— Человек, который в последние годы возглавляет сборную [Роман Ротенберг], уверен: как только мы вернемся на международную арену, то сразу обыграем Канаду.

— Когда мы выступали на крупнейших турнирах, то как-то особо канадцев и не обыгрывали. Оптимизм должен на чем-то основываться. У нас сейчас во всех ведущих клубах лидеры — легионеры. Но разве среди них есть вторые Ягры? Нет, это игроки, которые уже были отработаны в НХЛ, — сказал заслуженный тренер России.