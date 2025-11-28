Плющев об уровне хоккея в России: «Если Путин начнет задавать вопросы, что ему ответят? Что по каким-то рейтингам мы впереди планеты всей? На ЧМ 11 лет не побеждали, Канаду особо не обыгрывали&r

— Я вот подумал, если глава государства [Владимир Путин] сейчас соберет людей, отвечающих в нашей стране за хоккей, и начнет задавать вопросы, что они станут ему отвечать? Говорить, что по каким-то рейтингам мы впереди планеты всей? Но возникает сразу вопрос: а когда в последний раз мы на чемпионате мира побеждали? 11 лет тому назад! А после этого мировые первенства никто больше не выигрывал?