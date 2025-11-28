Хоккеисты Ковальчук и Каменский попали в базу данных «Миротворца»

Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.