Хоккеисты Ковальчук и Каменский попали в базу данных «Миротворца»

ТАСС, 28 ноября. Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский включены в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Также в базу «Миротворца» попал бывший главный тренер «Сибири» олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев. Им вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ковальчуку 42 года, он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он стал лучшим снайпером турнира. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
Каменскому 59 лет, он выиграл олимпийское золото на Играх 1988 года, в 1998-м завоевал серебро. Трижды он становился чемпионом мира, выигрывал серебро и бронзу мировых первенств. Выступал за воскресенский «Химик», московский ЦСКА, а также клубы Национальной хоккейной лиги «Квебек Нордикс» (позднее — «Колорадо»), с которым стал обладателем Кубка Стэнли, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси».
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.