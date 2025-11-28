Ричмонд
Игроки «Вашингтона» назвали любимые ассисты на Овечкина. Уилсон и Строум выбрали рекордную шайбу, Бэкстрем — гол в 5-й игре финала Кубка Стэнли-2018

Игроки «Вашингтона» назвали свои любимые голевые передачи на Александра Овечкина. Опрос приурочили к церемонии в честь 900 голов и 1500 матчей российского форварда в регулярках НХЛ.

Источник: Спортс"

Никлас Бэкстрем: «Наверное, пятая игра в финальной серии Кубка Стэнли-2018 против “Вегаса”, мой пас в большинстве».

Маркус Юханссон: «Когда мы вышли 2 в 0, отдали друг другу кучу передач и Ови забил (9 марта 2011 года, матч с “Тампой” — Спортс» «). Он упал на спину и праздновал лежа».

Ти Джей Оши: «О, это был из самых тонких пасов в моей жизни. Я уезжал за лицевую линию и отдал шайбу себе за спину, а он вколотил ее в пустой угол (18 декабря 2015, матч с “Тампой” — Спортс» «)».

Том Уилсон: "600-й гол, когда я упустил момент на пятаке, а он забросил на добивании. Я был моложе и очень обрадовался этому голу.

Ну, и очевидно, 895-я шайба. Он вошел в историю, это был невероятный момент. Стать частью этого было потрясающе".

Дилан Строум: "801-й гол, когда Овечкин сравнялся с Горди Хоу, и, конечно, 895-й.

Еще была передача на его гол в овертайме матча плей-офф с «Монреалем» (стартовая игра серии первого раунда Кубка Стэнли-2025 — Спортс«“). Да, мой пас не был ключевым, но я все же поучаствовал. Было круто, ведь это его первая такая шайба в карьере.

Делать голевые передачи — классно. Особенно, если пасуешь на Овечкина".

? 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь.

