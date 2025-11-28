Игроки «Вашингтона» назвали любимые ассисты на Овечкина. Уилсон и Строум выбрали рекордную шайбу, Бэкстрем — гол в 5-й игре финала Кубка Стэнли-2018

Еще была передача на его гол в овертайме матча плей-офф с «Монреалем» (стартовая игра серии первого раунда Кубка Стэнли-2025 — Спортс«“). Да, мой пас не был ключевым, но я все же поучаствовал. Было круто, ведь это его первая такая шайба в карьере.