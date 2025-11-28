Третьяк о шансах Овечкина забить 1000 голов в регулярках НХЛ: «У Саши точно есть амбиции, но все-таки уже возраст. Все будет зависеть от него и от партнеров»

Сейчас в активе 40-летнего капитана «Вашингтона» 908 голов в регулярках. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Все будет зависеть только от самого Александра и его желания. У Овечкина точно есть амбиции забить 1000 шайб.
Он играет и старается делать результат для своей команды, но все-таки у Александра уже возраст. Однако это не мешает ему продолжать устанавливать рекорды и забивать. Он молодец.
Я хочу от себя лично пожелать ему успехов. Все будет зависеть от Саши и от его партнеров по команде. Будем надеяться, что все получится", — сказал Третьяк.
Игроки «Вашингтона» назвали любимые ассисты на Овечкина. Уилсон и Строум выбрали рекордную шайбу, Бэкстрем — гол в 5-й игре финала Кубка Стэнли-2018.