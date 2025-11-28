Галлан о 5:7 от «Нефтехимика»: «Мы много пропускаем последние несколько матчей. Проблема не во вратарях, а в неаккуратных действиях защитников. Форвардам оборонительного плана тоже нужно сделать вы

— Последние несколько матчей мы много пропускаем. В прошлом матче девять шайб, в этом пять. Это негативно сказывается на команде, и проблема не во вратарях, а в неаккуратных действиях защитников. Нападающим оборонительного плана тоже нужно сделать определенные выводы.
Нам предстоит большая работа перед тем, как мы начнем снова выигрывать. Забить пять голов, когда так плохо играешь в обороне — это никак не поможет выиграть.
— Лабанк забросил три шайбы. Несмотря на поражение, вы его похвалили?
— Я ничего не сказал ему после матча. Он провел хороший матч. Рад за него, но расстроен командным результатом, — сказал Галлан.