Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Рейнджерс
4
Все коэффициенты
П1
47.00
X
10.50
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
29.11
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.43
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
29.11
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
29.11
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
7
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Галлан о 5:7 от «Нефтехимика»: «Мы много пропускаем последние несколько матчей. Проблема не во вратарях, а в неаккуратных действиях защитников. Форвардам оборонительного плана тоже нужно сделать вы

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан высказался после поражения от «Нефтехимика» (5:7).

Источник: Спортс"

— Последние несколько матчей мы много пропускаем. В прошлом матче девять шайб, в этом пять. Это негативно сказывается на команде, и проблема не во вратарях, а в неаккуратных действиях защитников. Нападающим оборонительного плана тоже нужно сделать определенные выводы.

Нам предстоит большая работа перед тем, как мы начнем снова выигрывать. Забить пять голов, когда так плохо играешь в обороне — это никак не поможет выиграть.

— Лабанк забросил три шайбы. Несмотря на поражение, вы его похвалили?

— Я ничего не сказал ему после матча. Он провел хороший матч. Рад за него, но расстроен командным результатом, — сказал Галлан.