Галлан о 5:7 от «Нефтехимика»: «Мы много пропускаем последние несколько матчей. Проблема не во вратарях, а в неаккуратных действиях защитников. Форвардам оборонительного плана тоже нужно сделать вы

— Последние несколько матчей мы много пропускаем. В прошлом матче девять шайб, в этом пять. Это негативно сказывается на команде, и проблема не во вратарях, а в неаккуратных действиях защитников. Нападающим оборонительного плана тоже нужно сделать определенные выводы.