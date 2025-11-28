Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.61
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.41
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2

Василевский выиграл 6-й матч подряд. Вратарь «Тампы» сделал 33 сэйва в игре против «Детройта»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский помог своей команде победить в матче НХЛ против «Детройта» (6:3).

Источник: Спортс"

Голкипер отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Это 6-я победа Василевского подряд.

Всего он провел 18 матчей и одержал 11 побед в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 2,32 шайбы и отражая 91,7% бросков.