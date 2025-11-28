Василевский выиграл 6-й матч подряд. Вратарь «Тампы» сделал 33 сэйва в игре против «Детройта»

Голкипер отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Это 6-я победа Василевского подряд.
Всего он провел 18 матчей и одержал 11 побед в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 2,32 шайбы и отражая 91,7% бросков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский помог своей команде победить в матче НХЛ против «Детройта» (6:3).
