Ларионов о питании: «Про чак-чак слышал. Не попробовал, потому что придерживаюсь строго плана. Знаю, что там много сахара, но ребятам не запрещаю»

— Хочу отметить шикарную атмосферу на арене. Хороший матч, и соперник заслуженно победил — скажу честно. Нам не хватило свежести, дисциплины. И в этом была разница в игре.
— Что вы думаете о татарской кухне, которая не совсем полезная? Вы разрешаете чак-чак своим игрокам — Марату Хайруллину, Игнату Лутфуллину?
— Мы очень строго относимся к нашему питанию. Не говорю слово «диета», не люблю его. Но Татарстан — часть России, и у всех есть национальные блюда.
К сожалению, я не попробовал, потому что придерживаюсь своего строго плана. Но слышал про чак-чак. Знаю, что там много сахара. Но ребятам не запрещаю.
Эта поездка длится лишь один день. Попробовать национальное блюдо Татарстана, Казахстана или Беларуси — без проблем, — сказал Ларионов.