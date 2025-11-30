Биттен о последнем месте «Сочи» в КХЛ: «Плей-офф — наша цель. Нам нужно не вешать голову, у нас молодая команда, мы стараемся в каждом матче»

Нападающий «Сочи» Уилл Биттен заявил, что игрокам «южан» нужно бороться за выход в плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ. На данный момент «Сочи» занимает последнее место в общей таблице КХЛ, имея в активе 19 очков после 29 матчей.
— Я хорошо провел прошлый сезон за «Сочи» и в этом тоже пытаюсь играть результативно. У нас молодая команда, и мы стараемся в каждом матче. Но нам тяжело, в нашей конференции много серьезных соперников. Нам нужно не вешать голову и продолжать стараться.
— По ходу сезона команду возглавил Дмитрий Михайлов. Какие у вас впечатления от работы с ним?
— Он работал в тренерском штабе с начала сезона и хорошо знаком команде. Он мотивирует нас работать и каждый день биться на льду. Это вторая лига в мире, и здесь нет простых матчей.
— Чувствуете в себе силы побороться за плей-офф?
— Плей-офф — это наша цель. Нам надо найти способы выигрывать матчи. Впереди у нас непростая выездная серия с матчами на Дальнем Востоке и в Омске, и нам нужно привезти несколько побед оттуда, — сказал Уилл Биттен.