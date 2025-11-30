Малкин без очков в 3-м матче подряд: 6 бросков и «минус 3» против «Торонто». У него 24 балла в 24 играх

Россиянин не набрал очков в 3-й игре подряд.
Всего в 24 матчах сезона на его счету 24 (6+18) балла.
Сегодня за 15:07 (2:11 — в большинстве) у Малкина 6 бросков в створ ворот, 73% выигранных вбрасываний (8 из 11), 2 минуты штрафа, полезность- «минус 3».
