Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.41
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
23:30
Чикаго
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Торонто
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Малкин без очков в 3-м матче подряд: 6 бросков и «минус 3» против «Торонто». У него 24 балла в 24 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметится результативностью в матче НХЛ с «Торонто» (2:7).

Источник: Спортс"

Россиянин не набрал очков в 3-й игре подряд.

Всего в 24 матчах сезона на его счету 24 (6+18) балла.

Сегодня за 15:07 (2:11 — в большинстве) у Малкина 6 бросков в створ ворот, 73% выигранных вбрасываний (8 из 11), 2 минуты штрафа, полезность- «минус 3».

