Вратарь «Эдмонтона» Скиннер сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков «Сиэтла». В прошлом матче с «Далласом» у него было 50% сэйвов при 4 пропущенных голах

Шатаут стал для 27-летнего канадца вторым в текущем сезоне. У него 9 побед в 19 играх при 88,3% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.
В прошлом матче — против «Далласа» (3:8) — Скиннер отразил только 50% бросков за 19:46, пропустив 4 шайбы после 8 бросков.
Вратари «Эдмонтона» отражают 86% бросков в этом сезоне НХЛ — худший показатель в истории клуба с регулярки-1979/80.
Бирон о вратарях «Эдмонтона»: «Не думаю, что проблема в Скиннере. Он середняк, занимает 32−33-е место по проценту отраженных бросков сверх ожиданий среди 70 игроков».