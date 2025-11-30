Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.41
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
23:30
Чикаго
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Торонто
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Капризов забил «Баффало», продлив серии игр с очками (7) и голами (5). У него 17+14 в 26 играх в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б) и был признан третьей звездой.

Источник: Спортс"

На счету 28-летнего россиянина 31 (17+14) очко в 26 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Капризов продлил серии игр с очками (7, 7+2 на отрезке) и голами (5, 6 шайб на отрезке).

Сегодня Кирилл (25:01, «минус 1») реализовал 1 из 6 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше