Мирошниченко набрал 1+1 в матче с «Уилкс-Бэрри», забив Мурашову. У Ильи Протаса 2+1 — продлил голевую серию до 7 игр

Форвард «Херши» Иван Мирошниченко набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Уилкс-Бэрри» (6:2).

Источник: Спортс"

На счету 21-летнего россиянина стало 5 (3+2) баллов в 6 играх за фарм «Вашингтона» в сезоне при полезности «минус 2». Все результативные действия он совершил в 4 играх после травмы.

Сегодня Мирошниченко поразил ворота Сергея Мурашова, вышедшего вместо пропустившего 4 шайбы Йжоэля Бломквиста на третий период. Российский вратарь «Пингвинс» парировал 6 бросков из 7 — шестую шайбу «Беарс» забросили в пустые ворота.

Форвард «Херши» Илья Протас (2+1 сегодня) довел результативную и голевую серии до 7 игр — у него 14 (8+6) очков на отрезке. Всего в сезоне — 19 (10+9) баллов в 18 играх.