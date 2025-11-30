Ричмонд
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
1
:
Динамо Мн
4
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.41
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
23:30
Чикаго
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.47
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Торонто
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Маккиннон и Гики делят лидерство в гонке снайперов НХЛ — у обоих по 20 шайб. За ними следуют Капризов с 17 голами и Кросби с 16

Форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Морган Гики («Бостон») делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.

30-летний форвард «Эвеланш» отметился заброшенной шайбой в матче с «Монреалем» (7:2). У него стало 20 шайб в 25 играх при 44 очках.

27-летний форвард «Брюинс» сделал дубль в матче с «Детройтом» (3:2 Б) — на его счету 20 шайб в 27 играх.

Ближайшие преследователи лидеров — 28-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (17 шайб в 26 играх, сегодня — гол в ворота «Баффало») и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (16 в 24, сегодня — гол в ворота «Торонто»).

