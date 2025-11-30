Маккиннон и Гики делят лидерство в гонке снайперов НХЛ — у обоих по 20 шайб. За ними следуют Капризов с 17 голами и Кросби с 16

30-летний форвард «Эвеланш» отметился заброшенной шайбой в матче с «Монреалем» (7:2). У него стало 20 шайб в 25 играх при 44 очках.
27-летний форвард «Брюинс» сделал дубль в матче с «Детройтом» (3:2 Б) — на его счету 20 шайб в 27 играх.
Ближайшие преследователи лидеров — 28-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (17 шайб в 26 играх, сегодня — гол в ворота «Баффало») и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (16 в 24, сегодня — гол в ворота «Торонто»).
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше